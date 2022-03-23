الكونغرس الأمريكي: 80 من الأعضاء يحذرون من إزالة الحرس الإيراني من قوائم الإرهاب

الحرس الثوري هو الداعم الرئيسي للجماعات الإرهابية في المنطقة، مثل حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وحزب الله

حذر 80 من أعضاء الكونغرس الأمريكي في رسالة، إدارة جو بايدن، من إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة "المنظمات الإرهابية" وقالوا إن"الحرس الثوري هو الداعم الرئيسي للجماعات الإرهابية في المنطقة، مثل حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن"مؤكدين أن "الحرس الثوري يواصل مشاركته النشطة في العمليات الإرهابية والأعمال المزعزعة للاستقرار في المنطقة، خاصة ضد أحد أقرب حلفائنا؛ إسرائيل".

وتتهم الرسالة الحرس الثوري بتعريض الديمقراطية والحرية حول العالم للخطر، وتؤكد أن الموقعين عليها يعارضون بشدة شطبه من قائمة "المنظمات الإرهابية" وأي عمل من شأنه إضفاء الشرعية على أنشطتها.

ووفقا للتقرير، جرى جمع التوقيعات على الرسالة من قبل النائبين سكوت فرانكلين وإليزا ستيفانيك، وهما سياسيان جمهوريان من فلوريدا ونيويورك.

وردا على قرار إدارة بايدن المحتمل، أشار فرانكلين على "تويتر" إلى أن "الحرس الثوري حاليًا من أخطر الجماعات الإرهابية في العالم"، مبيناً أنه من خلال "دعم الإرهاب، فإن الحرس الثوري مسؤول عن قتل عدد لا يحصى من الأبرياء وما لا يقل عن 600 جندي أمريكي". وقال إن "الحرس الثوري الإيراني" سعى دائما إلى تدمير شركائنا وحلفائنا في المنطقة، وخاصة إسرائيل، وكان عقبة أمام السلام في الشرق الأوسط منذ عقود".

وأكد سكوت فرانكلين في تغريدة عبر "تويتر" أن الحرس الثوري الإيراني هو الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم اليوم، مضيفًا أنه وزملاؤه يحثون بلينكين بشدة على عدم إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الأمريكية تحت أي ظرف من الظروف.

وفي الوقت نفسه، أصدر رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيلي نفتالي بينيت ويائير لابيد بيانًا مشتركًا دعيا فيه الحكومة الأمريكية إلى عدم إزالة الحرس الثوري من القائمة الأمريكية "للتنظيمات الإرهابية" خلال صفقة محتملة لإحياء الاتفاق النووي.