الكشف عن لقاء لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي مع قيادي فلسطيني في تل أبيب فور وقوع عملية بئر السبع

أعرب الشيخ في مستهل اللقاء عن صدمته وإدانته لعملية بئر السبع، إلا أن السلطة الفلسطينية لم تنشر علناً إدانتها

كشف موقع "كان" الإخباري عن لقاء عقده وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بار ليف مع القيادي الفسطيني حسين الشيخ، خلال وقت قصير بعد عملية القتل المروعة التي شهدتها بئر السبع، عاصمة النقب، جنوب البلاد.

ولأول مرة يكشف الموقع، ليلة الأربعاء، (أي بعد يومين على تنفيذ العملية المروعة)، عن لقاء بين المسؤول الإسرائيلي وحسين الشيخ الذي يعتبر الرجل الثاني بعد محمود عباس، تم في مدينة تل أبيب بعد نصف ساعة على وقوع العملية.

وأعرب الشيخ في مستهل اللقاء عن "صدمته وإدانته" لعملية بئر السبع. ويضيف الموقع أن السلطة الفلسطينية لم تقدم على إدانة العملية بشكل علني، ومع ذلك تمت إزالة منشور للتلفزيون الفلسطيني يمجد منفذ العملية ويصفه بالشهيد.

وتم الترتيب لهذا اللقاء الذي استمر نحو ساعة، في وقت سابق من أجل التباحث في الاستعدادات لشهر رمضان، بيد أنه بدا بتأخير نحو 20 دقيقة بسبب إنشغال وزير الأمن الداخلي بمكالمات مع رئيس الوزراء ومدير عام الشرطة في أعقاب العملية العدائية.

وأبلغت إسرائيل الرئيس الفلسطيني المتواجد في ألمانيا للعلاج باحتجاجها على منشور يدعم منفذ العملية العدائية على صفحة فيسبوك للتلفزيون الفلسطيني الرسمي. وأعلن كبار المسؤولين الفلسطينيين في الوقت نفسه استياءهم من المسؤول عن البث التلفزيوني الفلسطيني وطالبوه، بإزالة المنشور ، وقد تمت إزالته بالفعل بعد ساعات قليلة.

وقال مسؤولون إسرائيليون لمسؤولين أوروبيين الليلة "إن هذا المنشور هو مثال على دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب، والذي يتجلى بدفع رواتب للسجناء الأمنيين، وهو السبب الذي يدفع اسرائيل إلى خصم تلك المبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية.