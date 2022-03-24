كيف يتواصل رئيس الحكومة الاسرائيلية مع رئيس المعارضة لإطلاعه على التطورات؟

لم يتواصل كل من نتنياهو وبينيت منذ اقامة الحكومة الاسرائيلية الحالية منذ عشرة اشهر

مع مرور عشرة أشهر على إقامة الحكومة الاسرائيلية الحالية لم يجتمع رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت مع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو لإطلاعه على التحديثات الأمنية كما يلزمه القانون.

وقالت القناة الاسرائيلية N12 إنه في 7 آذار /مارس وصل السكرتير العسكري لرئيس الحكومة الجنرال آفي جيل الى مكتب نتنياهو في الكنيست لإطلاع رئيس المعارضة على المواضيع السياسية والأمنية- بطلب من بينيت. وتركزت هذه المحادثات على موضوع تهديد النووي الايراني والتطورات حول الموضوع.

وأقرت الكنيست عام 2000 تعديلا على قانون أساس الكنيست والذي رسخ منصب رئيس المعارضة في القانون الاسرائيلي، وأضيف اليه البند 13 والذي أقر فيه بأن "على رئيس الحكومة أن يستدعي وقت الضرورة، على الأقل مرة في الشهر، رئيس المعارضة ويقوم بإطلاعه على شؤون البلاد".