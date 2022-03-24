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كيف يتواصل رئيس الحكومة الاسرائيلية مع رئيس المعارضة لإطلاعه على التطورات؟

i24news

دقيقة 1
ضورة لبنيامين نتنياهو حين كان رئيسا للوزراء مع نفتالي بينيت حين شغل منصب وزير التعليم في جلسة عامة في البرلمان الإسرائيلي ، 13 مارس ، 2018.
Hadas Parush/Flash90ضورة لبنيامين نتنياهو حين كان رئيسا للوزراء مع نفتالي بينيت حين شغل منصب وزير التعليم في جلسة عامة في البرلمان الإسرائيلي ، 13 مارس ، 2018.

لم يتواصل كل من نتنياهو وبينيت منذ اقامة الحكومة الاسرائيلية الحالية منذ عشرة اشهر

مع مرور عشرة أشهر على إقامة الحكومة الاسرائيلية الحالية لم يجتمع رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت مع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو لإطلاعه على التحديثات الأمنية كما يلزمه القانون.  

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وقالت القناة الاسرائيلية N12 إنه في 7 آذار /مارس وصل السكرتير العسكري لرئيس الحكومة الجنرال آفي جيل الى مكتب نتنياهو في الكنيست لإطلاع رئيس المعارضة على المواضيع السياسية والأمنية- بطلب من بينيت. وتركزت هذه المحادثات على موضوع تهديد النووي الايراني والتطورات حول الموضوع.  

وأقرت الكنيست عام 2000 تعديلا على قانون أساس الكنيست والذي رسخ منصب رئيس المعارضة في القانون الاسرائيلي، وأضيف اليه البند 13 والذي أقر فيه بأن "على رئيس الحكومة أن يستدعي وقت الضرورة، على الأقل مرة في الشهر، رئيس المعارضة ويقوم بإطلاعه على شؤون البلاد". 