رغم ارتفاع انتشار الفيروس في إسرائيل الا أن عدد الاصابات الخطيرة بقي مستقرا

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 13,603 اصابة جديدة بفيروس كورونا والتي جاءت بعد إجراء 71,300 فحصا وكانت نسبة الفحوصات الايجابية خلالها 19%.

في المقابل يواصل مؤشر انتشار فيروس كورونا الارتفاع وبلغ 1.42 ما يشير الى انتشار واسع للفيروس في إسرائيل. ويتضح من معطيات وزارة الصحة الاسرائيلية إن عدد الاصابات الخطبرة بقي مستقرا وبلغ 301 اصابة، في حين أن هناك 130 مريض يرتبطون بأجهزة تنفس .

في حين ارتفعت الاصابات النشطة الى 66,821 اصابة،بينما بلغ اجمالي الوفيات 10,455،وفي أعقاب ارتفاع الاصابات في إسرائيل اجرى رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت بحضور وزير الصحة نيتسان هوروفتش اليوم الخميس اجتماعا مع المسؤولين في وزارة الصحة ترتبط "باستمرار الاجراءات " ضد انتشار فيروس كورونا.