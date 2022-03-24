المهرجان يعقد الاسبوع القادم بمشاركة مسؤولين ولاعبين وطهاة من اسرائيل، الامارات، المغرب والبحرين

ـأعلنت السفارة الاماراتية في اسرائيل اليوم عن استضافتها الدورة الافتتاحية لـ"مهرجان وألعاب الاتفاقية الإبراهيمية" في معرض اكسبو دبي 2020 في 29 آذار/مارس .

وسيشارك كبار المسؤولين من الولايات المتحدة، اسرائيل، دولة الامارات، البحرين والمغرب في الحدث الذي يستمر طيلة اليوم بمشاركة كبار لاعبي كرة القدم مع كبار الطهاة من الدول الموقعة على الاتفاقيات الابراهيمية.

وأدى الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الى تطبيع العلاقات بين اسرائيل وعدد من الدول العربية بما يشمل الامارات والبحرين والمغرب.

وسيشار ك في المهرجان السفير الامريكي لدى سرائيل توم نايدس، السفير الاماراتي لدى اسرائيل محمد آل خاجة، والسفير البحريني لدى إسرائيل خالد الجلاهمة، الى جانب وزراء من حكومات الدول المشاركة.

وقال الجلاهمة :"هذا الحدث هو جزء من جهد أوسع-حيث تعمل الأحداث الرياضية ، الغذائية والثقافية المستمرة بمثابة دعامة لتكوين علاقات قوية بين الشعوب في الدول الموقعة على الاتفاقيات الابراهيمية".

وقال نايدس ان الحدث :"فرصة لإقامة علاقات طويلة الامد بين الرياضيين واصحاب المطاعم وغيرهم من الفاعلين والصناع الذين أنشأوا مثل هذه المجتمعات النابضة في الحياة في الامارات، اسرائيل، المغرب والبحرين". واضاف "هذا هو شكل السلام".

وستشمل الاحتفالات مباراة استعراضية لكرة القدم مع كبار اللاعبين في هذه الدول، وعشاء ثقافي اعده كبار الطهاه من هذه الدول وسيتم التوقيع على اعلان يمهد الطريق للتعاون في المستقبل.