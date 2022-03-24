بلينكن سيلتقي ولي عهد أبوظبي بالمغرب ويزور الجزائر الإثنين الوشيك لمناقشة"قضية الغاز والصحراء وأنشطة إيران واتفاقيات إبراهيم"

سيزور إسرائيل أولا، وفي اليوم الموالي سيتوجه إلى رام الله للقاء رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

كشفت مصادر خاصة لـ i24NEWS أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيصل الإثنين الوشيك، إلى الرباط وسيلتقي فبها بولي عهد أبوظبي لبحث التطورات الإقليمية والدولية وفي نفس اليوم سيتوجه إلى الجزائر. وربط المصدر نفسه زيارة بلينكين للبلدين بـ"تجدد التوترات في الأشهر الأخيرة" بينهما حول "قضية الصحراء والغاز".

ومن حهته قال الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية،نيد برايس في بيان "سيزور وزير الخارجية أنتوني بلينكن إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 مارس/آذار الجاري للتشاور مع الشركاء حول مجموعة من الأولويات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك حرب الحكومة الروسية على أوكرانيا، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، واتفاقيات إبراهيم، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، والحفاظ على حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، من بين مواضيع أخرى".