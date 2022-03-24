إسرائيل: إحباط "أكبر عملية تهريب أسلحة في التاريخ عبر الحدود اللبنانية"

تم اعتقال 3 من سكان طوبا زنغرية بعد العثور بحوزتهم على نصف كغم من المخدرات تقدر قيمتها بـ 3.5 مليون شيكل

أحبطت الشرطة والجيش الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، "أكبر عملية تهريب للأسلحة في التاريخ عبر الحدود اللبنانية"واعتقلت ثلاثة من سكان قرية طوبا زنغرية بعد العثور بحوزتهم على 61 قطعة سلاح من بينها 58 مسدس وثلاثة بنادق ام 16، إضافة إلى نصف كغم من المخدرات تقدر قيمتها بـ 3.5 مليون شاقل.

وتمكنت الشرطة من القبض على المهربين بعد مطاردة من قبل مباحث المنطقة الشمالية بالتعاون مع قوات الجيش الإسرائيلي. ومنذ بداية العام الجاري تم إحباط أربع محاولات تهريب، تم خلالها ضبط 120 قطعة سلاح، وفق معريف.

وقال قائد المنطقة الشمالية شمعون ليفي: "لو لم يتم القبض على هذه الشحنة المهربة لوجدت طريقها إلى المجتمع العربي. لقد أنقذنا حياة العشرات بهذه العملية، من بينهم مدنيون أبرياء وحتى أطفال الذين قد يتضرروا عرضَا جراء العيارات الطائشة".