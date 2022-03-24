قطر تصادق على تجديد مساعداتها السنوية لغزة بمبلغ 360 مليون دولار

تشمل وقود محطة توليد الكهرباء، ومبلغ الـ 100 دولار التي تصرف للأسر المتعففة والفقيرة شهريا"

أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، اليوم الخميس، أن الدوحة جددت مساعداتها السنوية بملغ 360 مليون دولار لقطاع غزة، وتشمل وقود محطة توليد الكهرباء، ومبلغ الـ 100 دولار التي تصرف للأسر المتعففة والفقيرة شهريا"وهو نفس المبلغ الذي قدمته العام المنصرم،

وقال العمادي لوكالة “سوا” التابعة لمؤسسة بيت الصحافة خلال زيارة مقر الأخيرة: “تم اعتماد المنحة القطرية بمبلغ 360 مليون دولار لقطاع غزة والتي تشمل وقود محطة توليد الكهرباء، ومبلغ الـ 100 دولار التي تصرف للأسر المتعففة والفقيرة شهريا" من خلال آلية تشرف عليها إسرائيل والأمم المتحدة لمنع تدفق الأموال إلى حماس.

وكشف العمادي عن اتفاق تم مع الجانب الإسرائيلي قبل 6 أشهر، بمنح قطاع غزة 30 ألف تصريح عمل، مبينًا أنه "سيتم رفع العدد تدريجيا ولكن المشكلة حاليا تتعلق بالقدرة الاستيعابية لمعبر بيت حانون "إيرز"

وحول مشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء بغزة، أوضح السفير القطري، أن هناك موافقة مبدئية من الجانب الإسرائيلي، في وقت تعمل فيه شركة توليد الكهرباء وسلطة الطاقة على إنهاء الإجراءات الأخرى المتعلقة بذلك.