بعد تسلمها منظومة "ندى السماء" إسرائيل تتسلم المزيد من طائرات "إف 35"

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إنه بذلك أصبح لدى إسرائيل 33 طائرة من طراز إف 35.

قال الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، اليوم الخميس، في تغريدة على تويتر: "ثلاث طائرات مقاتلة جديدة من طراز إف-35 وصلت اليوم إلى قاعدة نيفاتيم الجوية وانضمت إلى سرب سلاح الجو، بغية حماية أمن دولة إسرائيل، في الهجوم والدفاع على حد سواء".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إنه بذلك أصبح لدى إسرائيل 33 طائرة من طراز إف 35.

وجاء تسلم هذه الطائرات الجديدة بعد أن أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن منظومة الانذار الجوية "ندى السماء" قد أصبحت جاهزة لنشاط عملياتي.

وفي إشارة الى إيران، قال الجيش الإسرائيلي: "تؤمن وحدة "ندى السماء" إكمال الصورة العملياتية لسلاح الجو في مواجهة التهديدات المتقدمة على الحدود الشمالية لدولة إسرائيل وهي مكملة للمنطاد المتمركز في جنوب البلاد".

وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين: "يواجه سلاح الجو تحديات كبيرة في القطاع الشمالي لدولة إسرائيل، حيث يجب أن نكون مستعدين لمجموعة متنوعة من السيناريوهات". وأضاف: "تعتبر وحدة "ندى السماء" قفزة إلى الأمام في تكثيف نظام التحكم الجوي، وستتمكن من إنشاء صورة أكثر دقة للسماء، وجعل القوات الجوية أكثر استعدادًا وتساعد في تعزيز مهمة القوة الجوية".