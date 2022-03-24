الخارجية الأمريكية توافق على صفقة أسلحة محتملة للبحرين بـ175.9 مليون دولار تتضمن تحديث قاذفات الصواريخ

وافقت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، على صفقة أسلحة محتملة إلى البحرين بقيمة 175.9 مليون دولار، وتشمل الصفقة تطوير أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والمعدات ذات الصلة بها، مع تحديث أنظمة قاذفات صواريخ(M270).

وبحسب ما أعانته وكالة رويترز للأنباء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن الصفقة بعد الحصول على موافقة الخارجية الأمريكية. وتتولى شركة لوكهيد مارتن توريد صفقة الأسلحة للبحرين وهي أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم.