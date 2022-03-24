English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • الخارجية الأمريكية توافق على صفقة أسلحة محتملة للبحرين بـ175.9 مليون دولار

الخارجية الأمريكية توافق على صفقة أسلحة محتملة للبحرين بـ175.9 مليون دولار

i24NEWS

دقيقة 1
وزير الخارجية مايك بومبيو ، من اليمين ، مع ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة ، خلال اجتماعهما في وزارة الخارجية في واشنطن ، الثلاثاء ، 17 سبتمبر 2019
(AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)وزير الخارجية مايك بومبيو ، من اليمين ، مع ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة ، خلال اجتماعهما في وزارة الخارجية في واشنطن ، الثلاثاء ، 17 سبتمبر 2019

الخارجية الأمريكية توافق على صفقة أسلحة محتملة للبحرين بـ175.9 مليون دولار تتضمن تحديث قاذفات الصواريخ

وافقت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، على صفقة أسلحة محتملة إلى البحرين بقيمة 175.9 مليون دولار، وتشمل الصفقة تطوير أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والمعدات ذات الصلة بها، مع تحديث أنظمة قاذفات صواريخ(M270).

Video poster

وبحسب ما أعانته وكالة رويترز للأنباء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية  عن الصفقة بعد الحصول على موافقة الخارجية الأمريكية. وتتولى شركة لوكهيد مارتن توريد صفقة الأسلحة للبحرين وهي أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم.