مندوبة الإمارات لدى مجلس الأمن: استقرار سوريا ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي

أهمية تعزيز التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية لإيجاد حلول عربية للأزمات العربية والأزمة السورية

قالت مندوبة الامارات لدى مجلس الأمن لانا زكي نسيبة، اليوم الخميس، إن "استقرار سوريا ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي"وشددت على أهمية تعزيز التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية لإيجاد حلول عربية للأزمات العربية بما في ذلك الأزمة السورية.

واشارت لانا زكي نسيبة إلى أن"هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول فعالة تنهي الأزمة السورية"، مؤكدة في الوقت نفسه أن "زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للإمارات، جاءت في إطار إيماننا بضرورة وجود دور عربي فعال لبحث سبل حل الأزمة السورية بدل الاكتفاء بإداراتها" وجددت رفض "التدخلات الأجنبية في سوريا وضرورة احترام سيادتها".

وكان الرئيس السوري قد قام بزيارة للإمارات، الجمعة المنصرم، أجرى خلالها مباحثات منفصلة مع كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.