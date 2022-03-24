مسؤولة بالخارجية الأمريكية: "بلينكين سيطالب بإعادة فتح القنصلية الفلسطينية خلال زيارته لإسرائيل"

قالت لامبيرت "بلا شك ستكون هذه قضية سيتعامل معها في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وسيتحدث عنها هناك".

قالت ياعيل لامبرت، نائبة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن سيكررخلال زيارته لإسرائيل، مطلب الولايات المتحدة بإعادة فتح القنصلية الفلسطينية في القدس، على ما أفاد موقع يسرائيل هيوم.

وفي إفادة للصحفيين قبيل زيارة وزير الخارجية بلينكين لإسرائيل، قالت لامبيرت "بلا شك ستكون هذه قضية سيتعامل معها في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وسيتحدث عنها هناك".

تتناقض تصريحات المسؤولة الأمريكية مع التصريحات التي تم الاستماع إليها في الأشهر الأخيرة سواء من إسرائيل أو من الولايات المتحدة، والتي بموجبها تم حذف هذه القضية بالفعل من جدول الأعمال.

يشار إلى أن مصادر خاصة كشفت لـ i24NEWS أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيصل الإثنين الوشيك، إلى الرباط وسيلتقي فيها بولي عهد أبوظبي لبحث التطورات الإقليمية والدولية وفي نفس اليوم سيتوجه إلى الجزائر. وربط المصدر نفسه زيارة بلينكين للبلدين بـ"تجدد التوترات في الأشهر الأخيرة" بينهما حول "قضية الصحراء والغاز".

قال الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس في بيان "سيزور وزير الخارجية أنتوني بلينكن إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 مارس/آذار الجاري للتشاور مع الشركاء حول مجموعة من الأولويات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك حرب الحكومة الروسية على أوكرانيا، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، واتفاقيات إبراهيم، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.