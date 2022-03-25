إسرائيل تستضيف قمة دبلوماسية تاريخية مع امريكا والامارات والبحرين والمغرب الأحد الوشيك

أعلنت إسرائيل استضافة قمة عربية أمريكية لوزراء خارجية 5 دول الأحد المقبل على مدار يومين.

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، اليوم الجمعة، إنه "بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد، ستُعقد يومي الأحد والإثنين المقبلين قمة دبلوماسية تاريخية في إسرائيل مع كبار المبلواسيين من الولايات المتحدة والإمارات والمغرب والبحرين.

وأشارت إلى أن "وزراء خارجية أمريكا ودولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين سيصلون إلى إسرائيل لعقد سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية".

وسيشارك وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين أثناء زيارته للمنطقة. ومن المنتظر أن يسافر إلى الضفة الغربية والمغرب والجزائر.وأثناء وجوده في إسرائيل ، من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء نفتالي بينيت ، ووزير الخارجية يائير لابيد ، ووزير الدفاع بيني غانتس ، والرئيس إسحاق هرتسوغ.

كما سيلتقي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله وكذلك مع الحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.كما أن زيارة بلينكين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا - التي تصل في ظل الحرب في أوكرانيا - ستؤكد دعم الولايات المتحدة لكييف للمسؤولين الإقليميين.

تأتي القمة بعد وقت قصير من لقاء بينيت مع ولي العهد الإماراتي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر، وهي "خطوة أخرى لتفعيل معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر" ، وفق ما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي.