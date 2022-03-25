قمة رباعية تجمع الاردن ومصر والامارات والعراق في مدينة العقبة الاردنية

تأتي القمة قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن الى المنطقة

يعقد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اليوم الجمعة قمة رباعية تضم مصر والإمارات والعراق في مدينة العقبة جنوب الاردن، وذكرت وسائل إعلام عربية أنه سيشارك في القمة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

القمة التي يستضيفها الاردن حاليا هي الثالثة من نوعها التي يستضيفها الاردن وتجمع الدول الثلاث، حيث عقدت أول قمة في آب/أغسطس في العاصمة الاردنية عمان ، وتأتي في ظل تعزيز آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والاردن.

وهذه هي المشاركة الأولى لدولة الامارات العربية في اجتماعات المجلس، وليس من المعروف حتى الآن إن كانت ستشارك في المجلس التنسيقي للدول الثلاث الذي تم تشكيله في القمة الاخيرة في عمان، وبحسب موقع الخليج الآن يحثت الدول الثلاثة في القمة التي عقدت في بغداد مشروع "المشرق الجديد" وهو مشروع لديه أبعاد اقتصادية مهمة للمنطقة، كما توصلوا الى اتفاقات وتفاهمات وسياسية وأمنية واقتصادية وثقافية وتعليمية، بالاضافة الى ملفات الطاقة والاستثمار.

وتأتي القمة قبيل جولة يبدأها السبت وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في المنطقة وتشمل إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر، وتأتي بعد أيام قليلة على لقاء ثلاثي جمع السيسي وبن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ.