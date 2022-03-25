الرئيس التركي : رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت من الممكن أن يزور أنقرة

الرئيس التركي اعرب عن أملة ان يتم تعزيز أطر التعاون بين البلدين في موضوع الغاز الطبيعي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الجمعة قبيل انطلاقه للمشاركة في قمة حلف الناتو الاستثنائية المنعقدة في بروكسل إن "رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيب من الممكن أن يزور أنقرة" .

وتأتي تصريحات على خلفية زيارة الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ بداية الشهر، والتي اعتبرت أول زيارة لمسؤول اسرائيلي كبيرمنذ 14 عاما، وكان إردوغان صرح بوقت سابق أنه يعتقد بأن اجتماعه مع هرتسوغ يمكن أن يشكل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وهو يرغب بتطوير التعاون بموضوع الغاز الطبيعي.

وصرح الرئيس التركي قبل صعوده الى الطائرة المتوجهة الى بروكسل صباح اليوم :"أحد الخطوات الهامة التي يمكننا القيام بها لتقوية العلاقات بين البلدين هي موضوع الغاز الطبيعي، تفاصيل هذا التعاون سيتم مناقشتها لاحقا خلال زيارة وزيري الطاقة والخارجية إلى إسرائيل.

وأشار الرئيس التركي الى التغيير في العلاقات خلال زيارة الرئيس هرتسوغ في تركيا بداية الشهر، وكان الرئيسان القيا بيانا مشتركا في قصر اردوغان عبرا خلاله عن أملهما بتقوية العلاقات بين البلدين، كما اعلنا خلاله أن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو سيزور إسرائيل بداية شهر نيسان/ابريل القادم لمناقشة بناء آليات التعاون بين إسرائيل وتركيا.