البرلمان السلوفاكي يدين ترحيل اليهود إلى معسكرات الموت النازية خلال الحرب العالمية الثانية

قال البرلمان في القرار الذي وافق عليه "ندين مثل هذه الأنشطة التي قام بها النظام ونعرب عن أسفنا للمأساة"

أدان البرلمان السلوفاكي، اليوم الجمعة، عمليات الترحيل الجماعي لليهود من البلاد إلى معسكرات الموت النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وأشار البرلمانيون إلى أن "الترحيل القسري للمواطنين من أصل يهودي من أراضي ما كان يُعرف آنذاك بالجمهورية السلوفاكية بين 25 مارس 1942 و 20 أكتوبر 1942 أمر مستهجن بشكل خاص"

جاء ذلك بمناسبة الذكرى 80 لأول عملية نقل إلى معسكر أوشفيتس، حيث أكد البرلمان في القرار الذي وافق عليه "ندين مثل هذه الأنشطة التي قام بها النظام ونعرب عن أسفنا للمأساة التي تعرض لها الضحايا الأبرياء".كما طالب المشرعون "بالمغفرة لكل من نجا وأقارب الضحايا وأحفادهم"

وكانت سلوفاكيا دولة تابعة للنازية خلال الحرب العالمية الثانية، حيث أرسلت أكثر من 70 ألف من مواطنيها اليهود إلى معسكرات الاعتقال النازية ، حيث مات معظمهم.