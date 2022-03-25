وزير الأمن الإسرائيلي يجري زيارة إلى الهند الأسبوع الوشيك

زيارة وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس ستجري قبل ايام من زيارة رئيس الحكومة بينيت الى الهند

اعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، الخميس، أن بيني غانتس سيجري زيارة إلى الهند بتاريخ 29 آذار /مارس الجاري، قبل أيام معدودة من زيارة رئيس الحكومة نفتالي بينيت إلى الهند والتي سيزورها في 2 نيسان/ابريل القادم. وكان من المفترض أن يجري غانتس زيارته إلى الهند خلال شهر نيسان/أبريل المقبل.

وتُعَرَف زيارة غانتس إلى الهند على أنها بعثة أمنية، بمناسبة مرور 30 عاما على انطلاق العلاقات الامنية بين الجانبين، وسيجري في إطار الزيارة مناقشات مع نظيره الهندي راجنات سينغ حول تعميق وتحسين العلاقات بين البلدين، كما سيتم إجراء اجتماعات مع مسؤولين إضافيين في الجهاز الأمني الهندي، وسينضم الى غانتس في الزيارة رئيس إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية الاسرائيلية، ورئيس القسم السياسي الأمني في وزارة الامن الاسرائيلية، مع بعثة مسؤولين في الصناعات الأمنية الاسرائيلية.

وعلى صعيد متصل، يجري رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بنينيت نهاية الأسبوع القادم أيضا زيارة الى الهند بمناسبة مرور 30 عاما على العلاقات بين البلدين. وخلال الزيارة سيناقش قادة البلدين توثيق التعاون في عدة مجالات من اهمها ، الاقتصاد، البحث والتطوير، الزراعة وغيرها, كما سيجتمع رئيس الحكومة مع مسؤولين كبار في الحكومة الهندية، وسيجتمع مع ابناء الجالية اليهودية في الهند.