الولايات المتحدة "تتوعد" إيران في حال فشل التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي

توعدت الولايات المتحدة بزيادة الضغط على إيران إذا أخفقت الدبلوماسية في التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان،اليوم الجمعة، إنه تم إحراز تقدم كبير في مجال حل عدد من القضايا التي كانت ضرورية لعودة واشنطن للاتفاق "على أساس التزام مقابل التزام".ومضى قائلا "ما زلنا نسعى إلى نتيجة دبلوماسيةلكبح البرنامج النووي الإيراني. بالطبع إذا لم تنجح الدبلوماسية سنعمل وقتئذ مع شركائنا الدوليين لزيادة الضغط على إيران".

وقال المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إنّه بعد نحو سنة من المفاوضات "المسؤولية تقع على طهران لاتخاذ قرارات قد تعتبرها صعبة، هناك عدد من المسائل الصعبة التي نحاول إيجاد حلول لها".ولفت برايس إلى أنّ "اتفاقاً من هذا النوع ليس وشيكاً ولا مؤكّداً، ولهذا السبب بالتحديد نحن نتحضّر خلال العام لأيّ احتمال طارئ، مضيفا "هناك عدد من الموضوعات الصعبة التي ما زلنا نحاول حلّها".

لكنّ المفاوضات تعرقلت بسبب شروط مستجدّة وضعتها روسيا ربطاً بالعقوبات التي فرضها الغرب ردّاً على عمليتها في أوكرانيا، وما أن تحقّقت المطالب الروسية حتى أزيلت هذه العقبة وبدا الطريق شبه سالك أمام التوصل لاتفاق لدرجة أنّ واشنطن قالت قبل أقلّ من أسبوع إنّها "قريبة" من تحقيق اختراق.

واقتربت المحادثات من التوصل إلى اتفاق إلا أن روسيا قدمت مطالب في اللحظة الأخيرة بأن تتعهد الولايات المتحدة بألا يكون من شأن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، المساس بتجارتها مع إيران.

ويبدي المسؤولون الأمريكيون قدرا من الحذر في تقييمهم لجهود إحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى عام 2015 والذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات صارمة مفروضة على الاقتصاد الإيراني.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أن الأمر يعود لإيران حاليا لاتّخاذ قرارات "صعبة" من أجل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.