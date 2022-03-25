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  • الحوثيون يتبنون هجوما على منشأة لأرامكو ومصفاتي رأس تنورة ورابغ في السعودية

الحوثيون يتبنون هجوما على منشأة لأرامكو ومصفاتي رأس تنورة ورابغ في السعودية

i24NEWS - AFP

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سيارة متضررة متوقفة في محطة نفط أرامكو في مدينة جيزان الحدودية جنوب السعودية في 20 مارس 2022 ، في أعقاب "هجوم بطائرة بدون طيار" في اليوم السابق على أحد مصافي البترول.
SPA / AFPسيارة متضررة متوقفة في محطة نفط أرامكو في مدينة جيزان الحدودية جنوب السعودية في 20 مارس 2022 ، في أعقاب "هجوم بطائرة بدون طيار" في اليوم السابق على أحد مصافي البترول.

سريع:"الحوثيين شنوا هجمات بالصواريخ على منشآت تابعة لأرامكو في جدة وهجمات بالطائرات المسيرة "

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع، اليوم الجمعة، إن "الحوثيين شنوا هجمات بالصواريخ على منشآت تابعة لأرامكو في جدة وهجمات بالطائرات المسيرة على مصفاتي رأس تنورة ورابغ"وأضاف "الهجمات استهدفت منشآت حيوية في العاصمة السعودية الرياض".

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وجاء إعلان سريع بعد أن "قام التحالف الذي تقوده السعودية بتدمير عدة طائرات مسيرة وصواريخ محملة بالمتفجرات، اليوم الجمعة، استهدفت المنطقة الجنوبية للمملكة وأصابت محطات مياه وكهرباء"

وكانت وسائل إعلام رسمية سعودية قد تحدثت عن "سلسلة هجمات باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ شنتها جماعة الحوثي"، كما شوهدت سحابة ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد في جدة حيث توجد العديد من المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو.