التحالف يؤكد تدمر طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثي تجاه السعودية

قال التحالف "إن الطائرتين المسّيرتين المفخختين انطلقتا من أعيان مدنية ومنشآت نفطية بمدينة الحديدة"

أكد التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه المملكة، مضيفا أنه تم تنفيذ "ضربات جوية ضد مصادر التهديد بصنعاء والحديدة"، ردا على سلسلة هجمات استهدفت السعودية وتبناها الحوثيون في اليمن.

وقال التحالف "إن الطائرتين المسّيرتين المفخختين انطلقتا من أعيان مدنية ومنشآت نفطية بمدينة الحديدة"، وطالب من المدنيين "عدم التواجد أو الاقتراب من أي موقع أو منشأة نفطية بالحديدة في اليمن"، حسب موقع العين الإخبارية.

وأضاف التحالف التحالف "سنتعامل مع مصادر التهديد وسنجنب الأعيان المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية"، مؤكدا "عن بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة".

وشدد التحالف في بيان: على أن "الهدف حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد"، مردفا أن "قواته مارست أعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات الحوثيين على المنشآت النفطية"، مشيرا إلى أنه "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي، وأن العملية العسكرية بمراحلها الأولى".