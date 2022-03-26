إيران: "الاتفاق الموقّع بين السعودية والكويت لتطوير حقل الدرة خطوة غير قانونية" و تطالب بحقها فيه

قال سعيد خطيب زادة: "حقل آرش/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية"

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم السبت، أن طهران اعتبرت أن الاتفاق الموقّع بين السعودية والكويت لتطوير حقل آرش/الدرة للغاز هو خطوة "غير قانونية"، مؤكدة "احتفاظ إيران بحق الاستثمار في الحقل المشترك بين الدول الثلاث".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: إن "حقل آرش/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية"، مضيفا أن "هناك أجزاء من الحقل في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت، وتحتفظ الجمهورية الإسلامية لنفسها كذلك بالحق في استغلال حقل الغاز".

وأكد سعيد خطيب زادة أنه "وفقاً للضوابط والأعراف الدولية فإن أي خطوة للاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث"، معتبرا أن الخطوة الأخيرة للكويت والسعودية "خطوة غير قانونية ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقاً، ولا تأثير لها على الوضع القانوني للحقل، ولا تحظى بموافقة طهران".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن "إيران مستعدة للدخول في مفاوضات مع السعودية والكويت حول كيفية الاستثمار في هذا الحقل المشترك".

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الكويتي محمد الفارس، قد وقع، الاثنين الماضي، مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، محضراً يهدف لتطوير حقل الدرة المغمور في الخليج العربي.

ويعد حقل "الدرة" من أهم الحقول الاستراتيجية لكل من السعودية والكويت، وسيصل إنتاجه بعد الانتهاء من تطويره إلى مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، و84 ألف برميل من المكثفات النفطية يومياً.

يشار أنه كانت كل من الكويت والسعودية قد احتجتا في العام 2001 على أعمال تنقيب إيرانية في منطقة حقل الدرة بمياه الخليج العربي، ما أربك الجانب الإيراني في وقت كانت تتعرض فيه طهران لعقوبات دولية، لتوقف عملياتها.