تقرير: توقع مشاركة مصر في لقاء إسرائيل الوزاري بجانب اميركا والامارات والبحرين والمغرب

أضافت الصحيفة أن "المصادر ذاتها لم توضح سبب عدم دعوة مصر للقاء في إسرائيل منذ البداية"

أفادت صحيفة "إيلاف"، اليوم السبت، نقلا عن مصادر لها، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، سيشارك في الاجتماع الوزاري المزمع عقده غدا الاحد والاثنين في إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن "المصادر ذاتها لم توضح سبب عدم دعوة مصر للقاء في إسرائيل منذ البداية، مثلما لم توضح حيثيات توقع دعوتها للقاء الوزاري الذي سيصبح سداسيا بعدما كان خماسيا فقط".

وسيشمل هذا الإجتماع مشاركة كل من وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ووزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، ووزير خارجية الامارات الشيخ عبد الله بن زايد، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، ووزير خارجية المغرب ناصر بوريطة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد أكدت أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد أعلن أمس الجمعة أن بلاده سوف تستضيف اجتماعات إقليمية "تاريخية "بداية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأميركي ووزراء خارجية الإمارت والبحرين والمغرب سوف يصلون غدا الاحد إلى إسرائيل للمشاركة في اجتماعات"

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت الخميس الماضي، أن بلينكن سيتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دخل شهره الثاني، وسيزور خلال جولته المرتقبة إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر اعتبارا من اليوم السبت حتى الأربعاء المقبل.