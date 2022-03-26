مصر ستشارك في اللقاء الدبلوماسي "التاريخي" في اسرائيل

وزير الخارجية سامح شكري يشارك الى جانب نظرائه في امريكا والامارات والمغرب والبحرين في لقاء دبلوماسي في اسرائيل

يشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري الى جانب نظرائه في الولايات المتحدة والامارات والمغرب والبحرين في لقاء دبلوماسي "تاريخي" يبدأ الأحد في اسرائيل، وفق ما أكد مسؤول اسرائيلي لوكالة فرانس برس السبت طالباً عدم الكشف عن اسمه.

ويُنظَّم الاجتماع الذي وصفه وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد الجمعة بأنه "تاريخي"، بمناسبة زيارة نظيره الأميركي أنتوني بلينكن لاسرائيل.

وزار قادة من اسرائيل الإمارات والبحرين والمغرب منذ بدء التطبيع في أيلول/سبتمبر 2020. لكن من بين الدول الثلاث وحده وزير خارجية البحرين زار إسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وعقدت قمة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر الثلاثاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت.

وطبعت الإمارات علاقاتها مع اسرائيل في 2020 برعاية الولايات المتحدة، وسرعان ما تبعتها البحرين والمغرب. وكانت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع اسرائيل في العام 1979، بعد عقود من العداء والصراع.