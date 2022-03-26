عشرات المتظاهرين في مدينة تل ابيب تأييدًا لروسيا

لوح العشرات من المتظاهرين، معظمهم من عائلات مهاجرين من روسيا، بالأعلام الروسية والسوفياتية في ساحة "هابيما".

وصل العشرات ، مساء اليوم (السبت)، إلى ساحة "هابيما" في مدينة تل أبيب للتظاهر لصالح روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ولوّح المتظاهرون، ومعظمهم من المهاجرين من روسيا أو عائلات المهاجرين، بالأعلام الروسية وشبه جزيرة القرم والاتحاد السوفياتي، وحملوا لافتات كتب عليها، من بين أشياء أخرى، "من أجل عالم خالٍ من النازيين" ، "توقفوا عن كره الروس".

واندلعت خلال التظاهرة مواجهة بين متظاهرين روس ومواطن داعم لأوكرانيا في تل أبيب. وقال "جئت لأسأل لماذا يفعلون ذلك ولماذا يخونون القضية"، مضيفًا أن عائلته من أوديسا. كان على رجال الشرطة الفصل بين الطرفين.

واعتقل أحد المتظاهرين الروس بعد اعتدائه على شخص آخر على المنصة. وبحسب الشرطة، فإن المهاجم كان مخمورا، والاعتداء لم يأتي من خلفية قومية.

وقال يوسي، أحد سكان بات يام" يجب إلغاء الحكم النازي في أوكرانيا، نحن إخوة ويجب أن نعيش في سلام كما عشنا كل هذه السنوات.