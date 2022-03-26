مسؤول اسرائيلي: وزير الأمن غانتس يحاول لقاء أبو مازن والملك عبد الله، وبينيت يكتشف هذا من مصدر عربي

بحسب المصدر السياسي، فإن غانتس لم يناقش الأمر مع بينيت

في الأيام الأخيرة، وصلت معلومات إلى مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت من مصدر عربي عن محاولات وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس تنظيم لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينيّة ابو مازن وملك الأردن الملك عبد الله. جاء هذا بحسب مصدر سياسي اسرائيلي لموقع "واللا".

وزعم المصدر السياسي أن غانتس نفسه لم يناقش الأمر مع رئيس الوزراء بينيت، مضيفًا أنه عندما يعرض وزير الدفاع القضية على بينيت، فإن رئيس الوزراء سيتخذ قرارًا.

في وقت سابق من الليلة (السبت)، أفاد الصحفي عوفاديا في "أخبار 13" أن بينيت استخدم حق النقض ضد الاجتماع بين غانتس وأبو مازن والملك عبد الله. وامتنع مكتب وزير الأمن عن التعليق.

تعقد "قمة النقب" غدا في سديه بوكير بمشاركة وزير الخارجية يائير لابيد ووزير الخارجية الامريكي انطوني بلينكن ووزير خارجية الامارات الشيخ عبد الله بن زايد ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني. ووزيرة الخارجية المغربية نوريت بوريتا ووزير الخارجية المصري سامح شكري.