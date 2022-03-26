قمة وزراء الخارجية في النقب: تحالف استراتيجي ضد إيران

"قمة النقب" التي يشارك فيها وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب.

يستضيف وزير الخارجية يائير لابيد ، اعتبارا من غد الأحد ، "قمة النقب" التي يشارك فيها وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب. ويقول مسؤولون خليجيون إن هدف القمة هو تشكيل تحالف استراتيجي عملياتي ضد إيران.

سيقول وزراء الخارجية العرب لبلينكن إن إيران تشكل خطرا كبيرا وأن سياسة الولايات المتحدة في هذا الشأن متساهلة. ولأول مرة يصل الأمريكيون إلى مثل هذه القمة كمشاركين، لكنهم ليسوا من تحدث الاتصالات بفضلهم. لدى ثلاثة على الأقل من المشاركين الأربعة مصلحة واضحة في الاتفاقية النووية، وإذا وافق بلينكين مع المشاركين، فسوف يعترف بأن الاتفاقية ستغلق هذا الأسبوع.

سيتحدث بلينكن أيضًا عن أولئك الذين ليسوا في غرفة النقاش وهم الفلسطينيين. بالنسبة له، هذه الزيارة مهمة للحفاظ على حل الدولتين على قيد الحياة، لذلك سيسافر أيضًا للقاء أبو مازن في رام الله بعد ذلك.