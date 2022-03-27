وزير الخارجية الأردني لن يشارك في قمة وزراء الخارجية العرب في إسرائيل المقررة لليوم الأحد

يُنظَّم الاجتماع الذي وصفه وزير الخارجية الاسرائيلي أنه "تاريخي"، بمناسبة زيارة نظيره الأميركي بلينكن لإسرلئيل

بالرغم من توقعات حول وصول وزير الخارجية الأردني، ايمن الصفدي، اليوم الأحد إلى إسرائيل للمشاركة في "مؤتمر النقب" الذي سيجمع رؤساء خارجية أربع دول عربية في إسرائيل بروح اتفاقيات إبراهيم، إلا أن تقرير في صحيفة هآرتس أفاد بعدم نية وصول الصفدي إلى البلاد اليوم.

ويؤكد التقرير أن الصفدي لن يسبق الملك الأردني الذي سيصل رام الله غدًا الاثنين للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ويُنظَّم الاجتماع الذي وصفه وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد الجمعة بأنه "تاريخي"، بمناسبة زيارة نظيره الأميركي أنتوني بلينكن لاسرائيل.

وزار قادة من اسرائيل الإمارات والبحرين والمغرب منذ بدء التطبيع في أيلول/سبتمبر 2020. لكن من بين الدول الثلاث وحده وزير خارجية البحرين زار إسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

تعقد "قمة النقب" غدا في سديه بوكير بمشاركة وزير الخارجية يائير لابيد ووزير الخارجية الامريكي انطوني بلينكن ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني ووزيرة الخارجية المغربية ناصر بوريطة ووزير الخارجية المصري سامح شكري.