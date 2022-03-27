لابيد عقب لقائه بلينكن: "إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لوقف البرنامج النووي الإيراني"

إيران ليست مشكلة إسرائيلية، فالعالم لا يستطيع تحمل إيران نووية ولا يمكنه السماح للحرس الثوري بمواصلة نشر الرعب

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في مؤتمر صحفي مشترك قبل ظهر الأحد مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في نهاية لقائهما إن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لوقف البرنامج النووي الإيراني. وقال لابيد إن "إيران ليست مشكلة إسرائيلية، فالعالم لا يستطيع تحمل إيران نووية ولا يمكنه السماح للحرس الثوري بمواصلة نشر الرعب في العالم" حسبما أفاد موقع واينت.

وأضاف أن "إسرائيل والولايات المتحدة ستواصلان العمل معًا لمنع ايران من حيازة أسلحة نووية. ستفعل إسرائيل كل ما تعتقد أنه ضروري لوقف القضية النووية الإيرانية، كل شيء. بالرغم من أننا قد نختلف في الآراء أحيانًا ولكن لدينا حوار حقيقي وذلم يصب في جوهر القضية. وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: "من وجهة نظرنا التهديد الإيراني ليس نظرياً بل هدفه تدمير إسرائيل".