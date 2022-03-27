بينيت: إستضافة قمة النقب هي يوم احتفالي بالنسبة لإسرائيل

"هناك في الشرق الأوسط اليوم من ينتج العنف والتخلف، وهناك من يدفع باتجاه التعاون والازدهار والسلام"

إفتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي جلسة الكنيست اليوم الأحد بالقول: "إنه يوم احتفالي ومؤثر جدًا- نحن نستضيف هنا في البلاد "قمة النقب" بمشاركة وزير خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين الذين سيصلون إلى سديه بوكر للقاء وزير الخارجية لابيد ونظيره الأمريكي بلينكن".

ولفت بينيت إلى أن "العلاقات الخارجية لإسرائيل تمر بفترة جيدة. وتلعب إسرائيل دورًا فوق المنصة العالمية والإقليمية، نحن ننمي روابط قديمة ونبني جسورًا جديدة. واختبرنا في الأسبوع الماضي، لحظة تأسيسية خلال اللقاء مع الرئيس السيسي وولي عهد الإمارات. هناك التقى سلامنا القديم مع مصر بالسلام الجديد الناجم عن اتفاقيات ابراهيم.

كل بدوره، يعمل على سكب المزيد والمزيد من المحتوى السياسي والاقتصادي والأمني إلى هذه الروابط القائمة منذ سنوات غير قليلة، من أجل خلق رابطة بين الدول المعتدلة في الشرق الأوسط. يسعدني أن أرى استمرار هذا الخط أيضًا في الاجتماع في سديه بوكر".

وأضاف "هنا في الشرق الأوسط اليوم من ينتج العنف والتخلف، وهناك من يدفع باتجاه التعاون والازدهار والسلام. العالم العربي يدرك بشكل متزايد أن إسرائيل كانت وستظل دائمًا إلى جانب السلام والتعاون. أود أن أحيي كل من يأتون تحت سقفنا: أهلا بكم في إسرائيل. نحن سعداء للغاية ومتحمسون لوجودكم هنا وبابنا مفتوح دائمًا."

وأضاف بينيت أنه ينوي الوين اغتنام الفرصة والإعلان عن إقامة خمس بلدات جديدة في النقب. ووصف الأمر على أنه خبر سار ومهم لكافة سكان المنطقة التي أهملت سنين طويلة. وتأبع "هدفنا الأسمى توفي الشعور بالأمان للسكان، لقد بدأنا بالمشوار ولن تنوقف".

ووجه رئيس الوزراء الشكر لوزيرة الداخلية آييلت شاطيد ولوزير البناء والإسكان ئيئيف إلكين اللذين بادرا إلى تمرير قرار داخل الحكومة بإقامة عشر بلدات في الجنوب، على خلفية عملية الطعن متعددة الضحايا التي نفذها أحد سكان البلدات العربية في مدينة بئر السبع، الأسبوع الفائت.