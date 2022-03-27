قمة النقب: وزراء خارجية عدة دول عربية يجتمعون في إسرائيل لحضور القمة
يجري مندوبون من مصر والمغرب والبحرين والإمارات والولايات المتحدة في إسرائيل لقاءات دبلوماسية لمدة يومين
تنطلق اليوم الأحد اجتماعات دبلوماسية على مدى يومين في إسرائيل، حيث يتوجه وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات ومصر والمغرب والبحرين إلى إسرائيل لإجراء مناقشات.
من بين الموضوعات المطروحة للنقاش الاتفاق النووي الإيراني والحرب المستمرة في أوكرانيا، إضافة إلى الملف الفلسطيني.
وأنهى رئيس الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اجتماعًا وزاريًا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، قبل ظهر اليوم الأحد، أطلقت تصريحات في ختامه كان أبرزها تقييم الولايات المتحدة للدور الذي تلعبه إسرائيل على الساحة الأوكرانية لا سيما المساعدات الإنسانية.
وقمة النقب هي ثمرة التطبيع مع ثلاث دول عربية (الإمارات والبحرين والمغرب) بإطار اتفاقيات إبراهيم التي جرى توقيعها في البيت الأبيض في حفل مهيب قبل سنتين، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وتنضم مصر إلى محادثات مؤتمر النقب والتي تقيم سلامًا مع إسرائيل في أعقاب محادثات كامب ديفيد في واشنطن في حين لم ترسل الأردن وزير خارجيتها.
27 مارس 2022
وزير الخارجية الأمريكية اختتم لقاءً في القدس مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ والأخير يقول: "التطبيع هو المعيار الجديد"
التقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد ظهر الأحد. وقال هرتسوغ، في بيان مشترك، عن "قمة النقب" التي ستبدأ اليوم، والتي سيحضرها بلينكن ووزراء خارجية الدول العربية، إن "هناك جبهة يتم بناؤها في المنطقة على أساس الاتفاقيات الإبراهيمية والتقدم في السلام والتعاون المتبادل".
إفتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي جلسة الكنيست اليوم الأحد بالقول: "إنه يوم احتفالي ومؤثر جدًا- نحن نستضيف هنا في البلاد "قمة النقب" بمشاركة وزير خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين الذين سيصلون إلى سديه بوكر للقاء وزير الخارجية لابيد ونظيره الأمريكي بلينكن".