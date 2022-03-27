يجري مندوبون من مصر والمغرب والبحرين والإمارات والولايات المتحدة في إسرائيل لقاءات دبلوماسية لمدة يومين

تنطلق اليوم الأحد اجتماعات دبلوماسية على مدى يومين في إسرائيل، حيث يتوجه وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات ومصر والمغرب والبحرين إلى إسرائيل لإجراء مناقشات.

من بين الموضوعات المطروحة للنقاش الاتفاق النووي الإيراني والحرب المستمرة في أوكرانيا، إضافة إلى الملف الفلسطيني.

وأنهى رئيس الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اجتماعًا وزاريًا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، قبل ظهر اليوم الأحد، أطلقت تصريحات في ختامه كان أبرزها تقييم الولايات المتحدة للدور الذي تلعبه إسرائيل على الساحة الأوكرانية لا سيما المساعدات الإنسانية.

وقمة النقب هي ثمرة التطبيع مع ثلاث دول عربية (الإمارات والبحرين والمغرب) بإطار اتفاقيات إبراهيم التي جرى توقيعها في البيت الأبيض في حفل مهيب قبل سنتين، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وتنضم مصر إلى محادثات مؤتمر النقب والتي تقيم سلامًا مع إسرائيل في أعقاب محادثات كامب ديفيد في واشنطن في حين لم ترسل الأردن وزير خارجيتها.