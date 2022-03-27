الرئيس هرتسوغ عقب لقائه بلينكن: "التطبيع هو المعيار الجديد"

هرتسوغ "هناك جبهة يتم بناؤها في المنطقة على أساس الاتفاقيات الإبراهيمية والتقدم في السلام والتعاون المتبادل"

اختتم رئيس الدولة الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ لقاءه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد ظهر الأحد بتصريحات ضمها بيان مشترك، عن "قمة النقب" التي ستبدأ اليوم، بحضور بلينكن ووزراء خارجية عدة دول عربية. وقال هرتسوغ إن "هناك جبهة يتم بناؤها في المنطقة على أساس الاتفاقيات الإبراهيمية والتقدم في السلام والتعاون المتبادل".

وأضاف "عندما نصل إلى قمة النقب، سيحدث أمر استثنائي لم يكن حدوثه أمرًا معقولاً قبل بضع سنوات. أصبح التطبيع هو المعيار الجديد في المنطقة، وأعتقد أنه سيجذب المزيد من الدول. الولايات المتحدة فخورة جدًا لتكون جزءًا من هذه العملية"، بحسب النشر في واينت.

واختير النقب، وتحديدًا كيبوتس سديه بوكر بعيدًا عن ضوضاء الفخامة، في مشهد قريب من منزل أول رئيس وزراء لدولة إسرائيل وهو دافيد بن غوريون الذي آثر العيش في منزل متواضع في جوار الكيبوتس وفي بيئة النقب القاسية، ومن المحتمل أن تتم زيارة منزل بن غوريون، من قبل الضيوف الكبار.