وزيرة المواصلات الإسرائيلية تقوم بزيارة رسمية لدولة الامارات

"الوزيرة ستعقد اجتماع مع وزير الداخلية الإماراتي، لتوقيع مذكرة تفاهم حول رخص السياقة بين البلدين".

أكد موقع واينت الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميراف ميخائيلي، تبدأ بزيارة رسمية للإمارات العربية المتحدة، حيث ستعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين كبار في أبو ظبي حول مجالات النقل البحري والطيران المدني والتموين والامدادات.

وأضاف الموقع، بأن "وزيرة المواصلات الإسرائيلية، من المنتظر أن توقع خلال الزيارة على مذكرة تفاهم بين إسرائيل ودولة الامارات في مجال المواصلات"، مشيرا إلى أن "الوزيرة ستعقد اجتماع مع وزير الداخلية الإماراتي، لتوقيع مذكرة تفاهم حول رخص السياقة بين البلدين".

يشار إلى أن هذه الزيارة تعتبر هي الأول من نوعها تقوم بها الوزيرة ميخائيلي إلى دولة أجنبية، منذ توليها مهام منصبها.

ويُذكر أن إسرائيل، كانت قد وقعت عدة اتفاقيات في مجال الطيران والسياحة، مع دولة الامارات .