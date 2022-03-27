غضب اسرائيلي بعد استخدام نفتالي بينيت اسم "الضفة الغربية" بدل "يهودا والسامرة"

بينيت أطلق على يهودا والسامرة اسم "الضفة الغربية"

قبيل "قمة النقب"، التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت بوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين في مكتب رئيس الوزراء في القدس عصر اليوم (الأحد).

وشكر بينيت بلينكن على زيارته المهمة للمنطقة، وكذلك على دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل والتزامها بأمنها. أثناء المناقشة، استخدم بينيت مصطلحًا أثار ضجة عندما قال ان " "هذه الحكومة تعمل جاهدة لتحسين حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

جدير بالذكر ان اسم "الضفة الغربية" هو لقب الذي يؤكد على ان يهودا والسامرة على أنها الضفة الغربية لنهر الأردن، ويستخدم هذا اللقب من قبل شخصيات سياسية يسارية ودولية لوصف المنطقة.

قررت حكومة بيغن أن تسمى المنطقة يهودا والسامرة، اما بينيت ففي تصريحه هذا يكون بمثابة معارضة لهذا القرار الذي ادّى الى ضجة كبيرة وتساؤلات بين الإعلاميين ومتصفحي الإنترنت.