وزير الخارجية الأمريكي يتهم إيران بالوقوف وراء هجمات الحوثيين على السعودية والإمارات

أضاف بلينكن، أن "التدخلات الإيرانية زادت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن إيران تقف وراء الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي في السعودية والإمارات خلال الفترات الماضية، مؤكدا أن بلاده تنسق دوماً مع إسرائيل فيما يخص التعامل مع ملف إيران النووي.

وأضاف أنتوني بلينكن، أن "التدخلات الإيرانية في المنطقة زادت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015"، مشدداً على "ضرورة استمرار الولايات المتحدة بالتصدي لإيران في حال واصلت تهديد حلفائها بالمنطقة"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وأكد بلينكن، أن "التزام الإدارة الأمريكية بالمبدأ الأساسي المتمثل في منع طهران من امتلاك السلاح النووي لا يتزعزع"، مؤكدا "سنتابع العمل لمواجهة القوى التابعة لإيران في المنطقة".

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة لها مصالح حيوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكد "أنه ستتم مناقشة مواضيع السلام مع الفلسطينيين".

وتأتي هذه التصريحات في مؤتمر صحفي مشترك أجراه بلينكن مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، حيث سيجتمع بلينكن مع وزراء خارجية إسرائيل والمغرب ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، يومي الأحد والاثنين.