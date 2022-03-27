تقرير: رفع حالة التأهب الأمني جنوب إسرائيل قبيل انعقاد القمة بمشاركة 4 دول عربية

يشارك في القمة كل من وزراء خارجية الولايات المتحدة، اسرائيل، المغرب، الامارات، البحرين ومصر

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفعت من جهوزيتها في جنوب إسرائيل من مخاوف من تهديدات جوية خلال فترة انعقاد القمة في النقب بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة، المغرب، دولة الامارات، البحرين ومصر.

وبحسب التقرير حلقت عدة مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي استعدادلاستقبال الطائرات التي ستقل الوزراء والتي من المتوقع أن تهبط في القاعدة العسكرية "نفاطيم" ومن ثم سيتوجهون الى مكان انعقاد القمة في أحد البلدات القريبة.

وقبيل قمة النقب، اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في القدس، وفي نهاية الاجتماع قال بينيت :"نحن قلقون من النوايا لإزالة الحرس الثوري الايراني من قائمة الإرهاب الأمريكية. أذرعة، الحوثيون، نفذوا هجوما خطيرا نهاية هذا الاسبوع في السعودية. آمل أن تسمع الولايات المتحدة الأصوات القلقة في المنطقة من هذه القضية الخطيرة"، من أكد بلينكن تصريخ بينيت، وقال إن الايرانيين يوافقون على أنشطة الحوثيين ضد السعودية والامارات".