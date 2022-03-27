بلينكن يجدد التزام لوزير الأمن الاسرائيلي "بتعميق علاقات التطبيع وبناء علاقات جديدة"

وزير الأمن الإسرائيلي يشكر وزير الخارجية الامريكي على المساعدات الامنية الاخيرة التي قدمتها واشنطن

عبر وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس عن شكره خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن للولايات المتحدة على الميزانية التي خصصتها بغرض شراء صواريخ اعتراضية للقبة الحديدية، كما رحب بمشاركته في القمة السداسية الهامة في النقب بمشاركة أربعة دول عربية مع إسرائيل والولايات المتحدة، وقال "يوجد هنا عملية تاريخية وهامة سياسيا وأمنيا لمستقبل المنطقة". كما جدد بلينكن التزام بلاده بأمن إسرائيل وكرر التزام الادارة الامريكية بتعميق علاقات التطبيع وبناء علاقات جديدة

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الامن الاسرائيلية صرح وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن "أكرر مجددا التزام وشراكة كاملة للتحالف مع إسرائيل، بالتشديد على الشأن الأمني، كما انعكس من خلال تمرير ميزانية المساعدة الامنية بدفع من الرئيس بايدن، التنسيق بين البلدين أمام التحديات الكبيرة التي نواجهها هو أفضل من فترات سابقة".

وأضاف :"أود شكرك وكل أعضاء الحكومة، على القيادة وتحويل التطبيع إلى أمر طبيعي، هذه قوة ايجابية وهامة جدا بالنسبة لحياة الشعوب سنوات قادمة إلى الأمام هذا أمر تلتزم به الادارة، بتعميق علاقات التطبيع وأيضا بناء علاقات جديدة".

وتابع بلينكن :"أود أن أشكرك على الهمل العمل الهام الذي تقوم به لتغيير حياة الفلسطينيين، وإعطائهم فرصة جيدة أكثر وأمل, نحن نؤمن بأن الحل المطلوب هو حل الدولتين لشعبين، لكن من المهم جدا حاليا، تعزيز السلطة الفلسطينية وخطوات عملية على أرض الواقع بما يشمل منح تصاريح لـ20 الف عامل فلسطيني اليوم، بأن تستمر وأنا أشكرك على هذا".