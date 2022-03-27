الرئيس محمود عباس يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" في رام الله

وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" يزور رام الله ويلتقي الرئيس محمود عباس

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية مساء الأحد، وبدأ اجتماعًا مع رئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس.

ووصل بلينكن رام الله قادمًا من مدينة القدس، ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع سبل إحياء عملية السلام، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وإعادة فتح مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وفق المصدر نفسه.

كما سيبحث الجانبان استئناف الدعم المالي الأمريكي للسلطة الفلسطينية، المتوقف منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتوقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ أبريل/ نيسان 2014، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن أسرى قدامى وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967.

ومساء السبت، وصل بلينكن إسرائيل؛ للمشاركة في قمة مع نظرائه من إسرائيل ومصر والإمارات والبحرين والمغرب وستُعقد القمة اليوم وتستمر لغد في أحد الفنادق في النقب (جنوب إسرائيل)، وستركز على “التهديد الإيراني”، بحسب وسائل إعلام عبرية.