يقدر جهاز الأمن أن منفذي عملية إطلاق النار في شارع هربرت صموئيل في الخضيرة مواطنان عرب من إسرائيل

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة، مساء اليوم (الأحد)، برصاص أطلق عليهم في شارع هربرت صموئيل في مدينة الخضيرة (مركز الخضيرة)، بينهم شرطيان. العديد من القوات الأمن هرعت الى المكان وطواقم الاسعاف ودوريات الشرطة.

ووفقا للمعلومات الاولية، يدور الحديث عن عملية نفذها على ما يبدو مواطنان عرب، وقالت مصادر طبية انه على الاقل هنالك ثلاثة مصابين غير القتلى. وبحسب الشرطة ان اثنين من المصابين هما رجال شرطة. ويذكر ان رئيس الوزراء نفتالي بينيت ومفوض الشرطة كوبي شبتاي في وصلا إلى مكان الحادث.

وبحسب الشرطة، ان الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم في الخضيرة مساء اليوم (الأحد) مواطنان عرب من إسرائيل هما خالد وأمين اغبارية اللذان اعلنا ولائهما في وقت الى تنظيم داعش.

وتعمل قوات الشرطة وشرطة الحدود في منطقة أم الفحم في أعقاب الهجوم، بما في ذلك العديد من المروحيات في منطقة وادي عارة.

ويتزامن الهجوم مع قمة "تاريخية" تعقد في جنوب الدولة العبرية يشارك فيها وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن وعدد من نظرائه العرب.

وأبلغ وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد نظرائه وزراء خارجية الدول العربية المشاركة في قمة النقب بالهجوم.