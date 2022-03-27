السعودية تدشن أول محكمة افتراضية هي الأولى من نوعها تعمل دون تدخل بشري

قالت الوزارة، إن "المحكمة الافتراضية تتميز بسرعة التنفيذ، وقبول وتدقيق الطلبات بشكلٍ آلي دون أي تدخل بشري"

قام وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الأحد، بتدشين "المحكمة الافتراضية للتنفيذ" والتي تعتبر هي الأولى من نوعها في البلاد، حيث تعمل دون أي تدخل بشري، بداية من الخطوة الأولى في رفع الطلب إلكترونياً، وحتى صدور قرار التنفيذ بإلزام المدعى عليه بإعادة الحق لصاحبه.

وقالت وزارة العدل السعودية، إن "المحكمة الافتراضية تتميز بسرعة التنفيذ، وقبول وتدقيق الطلبات بشكلٍ آلي دون أي تدخل بشري، وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن ثم إحالة الطلب بعد تدقيقه آلياً إلى الدائرة المختصة في المحكمة، وصولاً إلى إصدار الإجراءات التنفيذية؛ لإكمال عملية التنفيذ"، حسب صحيفة الشرق الأوسط.

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وأضافت الوزارة في بيان لها أن هذه المحكمة تهدف إلى تسهيل الخدمات على المستفيدين وتحقيق التحول الرقمي المتكامل في خدمات الوزارة، وتعزيز التنافسية للسعودية في القضايا العدلية ودعم بيئة قطاع الأعمال، مؤكدة أن "التنفيذ الفعال للتحوّل الرقمي - من خلال المحكمة الافتراضية - يُسهم في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد بعد إتاحة الخدمات إلكترونياً عبر بوابة ناجز".

وأشارت الوزارة إلى أن "المحكمة الافتراضية للتنفيذ تؤسس لاستخدام تقنيات الذكاء الصناعي في المرافق العدلية، لتحقيق مستهدفات المنظومة العدلية في مواكبة «رؤية السعودية 2030»، من خلال التطوير الإجرائي، وتحقيق العدالة الناجزة وتقليل الجهد وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع".