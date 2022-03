السعودية تدشن أول محكمة افتراضية هي الأولى من نوعها تعمل دون تدخل بشري

قام وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الأحد، بتدشين "المحكمة الافتراضية للتنفيذ" والتي تعتبر هي الأولى من نوعها في البلاد، حيث تعمل دون أي تدخل بشري، بداية من الخطوة الأولى في رفع الطلب إلكترونياً، وحتى صدور قرار التنفيذ بإلزام المدعى عليه بإعادة الحق لصاحبه.

وقالت وزارة العدل السعودية، إن "المحكمة الافتراضية تتميز بسرعة التنفيذ، وقبول وتدقيق الطلبات بشكلٍ آلي دون أي تدخل بشري، وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن ثم إحالة الطلب بعد تدقيقه آلياً إلى الدائرة المختصة في المحكمة، وصولاً إلى إصدار الإجراءات التنفيذية؛ لإكمال عملية التنفيذ"، حسب صحيفة الشرق الأوسط.