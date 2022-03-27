الجهاد الاسلامي: "الهجوم بمثابة رد على قمة الشر في النقب"

أطلع وزير الخارجية يائير لابيد وزراء الخارجية المشاركين في "قمة النقب" على تفاصيل الهجوم غب عملية الخضيرة. وندد جميع وزراء الخارجية بالهجوم ووجهوا تعازيهم إلى عائلات الفتلى مع تمنياتهم بشفاء الجرحى.

وقال لابيد: "انّ الهجوم الإرهابي الشنيع الليلة هو محاولة من قبل متطرفين عنيفين لترهيب وإلحاق الضرر بنسيج الحياة في اسرائيل. واضاف، أبعث بأحر التعازي لأسر القتلى، وأطيب التمنيات بشفاء الجرحى. دولة إسرائيل ستحارب الإرهاب ".

وربطت حركة الجهاد الإسلامي الهجوم بـ "قمة النقب" في سديه بوكير بمشاركة وزراء خارجية الإمارات ومصر والمغرب والبحرين والولايات المتحدة. واضاف ان "عودة الهجمات الى اعماق اسرائيل امر ضروري للردع، والهجوم في عملية الخضيرة هو رد فعل الشعب الفلسطيني لتحرير الأمة على" قمة الشر "التي يشارك فيها وزراء الخارجية العرب. ويعتبر الهجوم بمثابة رسالة ردع للمستوطنين والجنود الاسرائيليين ".

وقال زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ردًا على الهجوم الذي قتل فيه إسرائيليان: "انه هجوم إرهابي شديد الصعوبة. كما أبعث بتعازيّ لعائلات القتلى وأدعو الله خيرًا للجرحى. "الإرهاب يرفع رأسه، ولن يعاد الأمن لمواطني إسرائيل إلا بيد قوية وعدوانية".

وفي أعقاب الهجوم في الخضيرة، عقد وزير الدفاع بني غانتس مناقشة حول "الوضع الأمني" بمشاركة رئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك رونين بار وقائد الأمن أهارون حاليفا. كما أعطى مفوض الشرطة كوبي شبتاي، الذي وصل إلى مكان الحادث ، تحديثا للمشاركين.