تقرير: قمة النقب ستناقش اقامة آلية تعاون أمنية لمواجهة التهديدات الجوية والبحرية

قمة النقب تشارك بها 6 دول وهي :إسرائيل، الامارات، البحرين، المغرب، مصر والولايات المتحدة

قال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "والا" إن الوزراء الخارجية الستة المشاركين في "قمة النقب" جنوب إسرائيل، سيناقشون تشكيل آلية تعاون أمنية-اقليمية لمواجهات التهديدات الجوية، مثل الصواريخ والطائرات المسيرة وبحرية مثل القرصنة في البحر الأحمر.

وذكر التقرير أن الموضوع طرح في المباحثات بين وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد مع وزير الخارجية البحريني والمصري اليوم في كيبوتس"سادي بوكير" جنوب إسرائيل وستتواصل هذه المناقشات غدا، والهدف هو المحاولة للتوصل الى تفاهمات لإقامة طاقم مشترك مع ممثلين من كافة الدول المشاركة وسيواصل العمل على الموضوع بعد القمة.

ووصل اليوم وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية، البحرين، ومصر بعد الظهر الى كيبوتس"ساديه بوكر" جنوب اسرائيل للمشاركة بقمة النقب، بينما وصل وزير الخارجية المغرب مساء اليوم الى اسرائيل، وسيشارك الاربعة مع وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن ووزير الخارجية لابيد في القمة مساء اليوم وستتواصل حتى يوم غد.

ويشار الى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري قرر أمس المشاركة في أعمال القمة في النقب، ونقلت مصادر مطلعة لموقع "والا" إن اتصالات تجري ايضا مع الاردن لدفع وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي المشاركة في أعمال القمة.