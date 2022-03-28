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تنظيم "داعش" يتبنى عملية إطلاق نار في مدينة الخضيرة شمال اسرائيل

i24NEWS

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قوات الأمن الإسرائيلية تتجمع في موقع عملية اطلاق النار التي أسفر ت عن مقتل إسرائيليين في مدينة الخضيرة الشمالية في 27 مارس 2022.
GIL COHEN-MAGEN / AFPقوات الأمن الإسرائيلية تتجمع في موقع عملية اطلاق النار التي أسفر ت عن مقتل إسرائيليين في مدينة الخضيرة الشمالية في 27 مارس 2022.

داعش" اثنين من مقاتليه "نجحا في الوصول إلى شارع هربرت صموئيل بمدينة الخضير، وشرعا بإطلاق النار على الشرطة"

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن عملية إطلاق نار في شمال إسرائيل ليلة أمس الأحد، أسفر عن مقتل جنديين وإصابة عشرة آخرين، مشيرا إلى أن اثنين من مقاتليه "نجحا في الوصول إلى شارع هربرت صموئيل بمدينة الخضير، وشرعا بإطلاق النار على قوة من الشرطة، ما أسفر عن مقتل عنصرين" إصابة نحو 10 عناصر آخرين بجروح متفاوتة".وفقا لما جاء في بيان نشر في حساب التنظيم على موقع "تيليغرام".

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وكان مسؤولون أمنيون إسرائيليون قالوا في وقت سابق إن مسلحين عربيين قتلا شخصين في الخضيرة الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترا إلى الشمال من تل أبيب أمس الأحد ثم لقيا حتفهما برصاص الشرطة الإسرائيلية.

 وبحسب الشرطة، ان "الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم في الخضيرة مساء اليوم الأحد مواطنان عرب من إسرائيل هما خالد وأمين اغبارية اللذان اعلنا ولائهما في وقت لاحق الى تنظيم داعش". 

وقالت مصادر طبية انه على الاقل هنالك ثلاثة مصابين غير القتلى. وبحسب الشرطة ان اثنين من المصابين هما رجال شرطة. ويذكر ان رئيس الوزراء نفتالي بينيت ومفوض الشرطة كوبي شبتاي في وصلا إلى مكان الحادث.

وتعمل قوات الشرطة وشرطة الحدود في منطقة أم الفحم في أعقاب الهجوم، بما في ذلك العديد من المروحيات في منطقة وادي عارة. 

ويتزامن الهجوم مع قمة "تاريخية" تعقد في جنوب الدولة العبرية يشارك فيها وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن وعدد من نظرائه العرب. 