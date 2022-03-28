نتائج اختبار كورونا لرئيس الوزراء الإسرائيلي "ايجابية"وسط انعقاد قمة النقب

يأتي ذلك وسط انعقاد قمة النقب بحضور وزراء خارجية أربع دول عربية مختلفة لأول مرة في جنوب البلاد

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، صباح يوم الاثنين، إن "نتائج اختبار وباء كورونا لرئيس الوزراء نفتالي بينيت إيجابية، وسيواصل المسؤول أداء مهامه عن بعد" مشيرا إلى أن"رئيس الوزراء في حالة جيدة وسيواصل برنامجه كما هو مخطط له من منزله".يأتي ذلك وسط انعقاد قمة النقب، (اجتماع دبلوماسي رفيع المستوى في جنوب إسرائيل استضاف وزراء خارجية أربع دول عربية مختلفة لأول مرة)

وأضاف البيان أنه من المقرر أيضا أن يجري رئيس الوزراء تقييما للوضع هذا الصباح مع مسؤولين من مؤسسة الأمن الإسرائيلية بشأن هجوم إطلاق النار الأخير في مدينة الخضيرة الشمالية.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، ووزير الأمن العام عمر بارليف، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وعدد من كبار المسؤولين الآخرين سيكونون من بين أولئك الذين سيشاركون في المراجعة.

كان بينيت في الآونة الأخيرة على اتصال وثيق مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين - اليوم الاثنين، عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع مسؤول واشنطن على هامش قمة النقب.