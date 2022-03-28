العراق : بعد عزلة عقود بسبب منغصات الحروب سياح أجانب يزورون البلاد لإستكشاف مواقعه الأثرية

منذ عام، باتت تأشيرة الدخول تُمنح عند الوصول الى بغداد للعديد من الجنسيات الأجنبية

أمام بوابة عشتار في موقع بابل الأثري العريق في وسط العراق، تقف الأميركية إليانا أوفاييه لالتقاط صورة تذكارية رفقة 14 سائحا أجنبيا من بين كثيرين بدأوا بالتوافد إلى البلاد، وذلك بعد عزلة وركود متواصل منذ عقود بسبب منغصات الحروب.

ومنذ عام وبعد أن فتح العراق للتوّ أبوابه أمام العالم، باتت تأشيرة الدخول تُمنح عند الوصول الى بغداد للعديد من الجنسيات الأجنبية، حيث يأتي بعض السياح بشكل فردي يستكشفون البلاد ومواقعه الأثرية الهامة المدرج بعضها على قائمة اليونسكو للتراث العالمي والتي تنافس دولا مثل مصر وسوريا والأردن.

ويأتي صانعو محتوى من مختلف دول العالم لزيارة العراق وينشرون على "يوتيوب" فيديوهات عن الطعام والسكان والآثار لعشرات الآلاف من متابعيهم، فيما يأتي آخرون ضمن مجموعات سياحية مع شركات محلية خاصة تنظم جولات من بغداد إلى البصرة جنوباً ثم الموصل شمالاً.

عدا السياحة الدينية التي تعاني من المشاكل نفسها، القطاع جديد نسبياً على البلاد ولا يزال يفتقر للتنظيم والتمويل والبنى التحتية اللازمة واهتمام الحكومة، كما يقول أصحاب شركات خاصة يجهدون بشكل ذاتي لجذب السياح.

ورغم أنه لا تزال العديد من الحكومات الغربية رسمياً تحذّر رعاياها من السفر إلى العراق، مثل الولايات المتحدة وفرنسا التي يشير موقع وزارة خارجيتها إلى "الخطر الإرهابي" و"خطر الخطف"، إلا أن بغداد تسعى إلى الإقلاع بقطاعها السياحي رغم تحدي النقص في البنى التحتية.