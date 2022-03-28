الشرطة الإسرائيلية تعتقل خمسة أشخاص من أم الفحم بشبهة مساعدة مرتكبي إطلاق النار في الخضيرة

تدرس السلطات اصدار "أوامر اعتقالات ادارية بحق مواطنين عرب يشتبه فيهم بالتضامن مع ’داعش’ وتنظيمات أخرى

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، بالتعاون مع جهاز الامن العام ( الشاباك ) خمسة اشخاص من أم الفحم بشبهة مساعدة مرتكبي الاعتداء في الخضيرة، "من بينهم شقيق أحد المنفذين" وتدرس السلطات اصدار "أوامر اعتقالات ادارية بحق مواطنين عرب يشتبه فيهم بالتضامن مع ’داعش’ وتنظيمات ارهابية اخرى كاجراء احترازي".

وكانت الشركة قد رفعت مستوى التأهب الى اعلى درجة . ويتوقع ان تنصب صباح اليوم حواجز امنية على الطرقات والمحاور الرئيسية.وفي السياق "أوعز رئيس الاركان بتعزيز قوام قوات الجيش في الضفة الغربية وعلى خط التماس ب اربع كتائب اخرى من ألوية المشاة"

واشارت صحيفة "الأخبار اللبنانية" أن إسرائيل "حذرت الفلسطينيين عبر وسطاء مصريين وقطريين من مغبة الاقتراب من السياج الأمني في قطاع غزة بعد غد الاربعاء الذي يصادف يوم الأرض"

وقالت مصادر فلسطينية إن الرسائل الاسرائيلية نقلت في ظل " تنظيم الفصائل فعاليات ميدانية قرب السياج الحدودي"