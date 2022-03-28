حزب الله يشيد بعملية إطلاق النار في مدينة الخضيرة بعد تبني تنظيم "داعش" تنفيذه

بيان"العملية هي القرار الفلسطيني المقاوم والمستقل وهي أهم وأبلغ ردٍ عملي على لقاءات التطبيع الشائنة والخيانية"

أشاد حزب الله اللبناني في بيان، صباح اليوم الإثنين، بما وصفه بـ"العملية النوعية" التي أسفرت عن مقتل شرطيين إسرائيليين وإصابة آخرين في مدينة الخضيرة في شمال اسرائيل، بعد ساعات من تبني تنظيم "داعش" تنفيذ الهجوم.

وقال حزب الله في بيانه "نبارك للشعب الفلسطيني المجاهد وفصائله المقاومة ومجاهديه الشرفاء بالعملية الاستشهادية النوعية في مدينة الخضيرة التي تؤكد ثبات هذا الشعب وإرادته الصلبة في مواجهة إسرائيل بكل الإمكانات والأدوات المتاحة".واعتبر أن "العملية هي عملية القرار الفلسطيني المقاوم والمستقل، وهي أهم وأبلغ ردٍ عملي على لقاءات التطبيع الشائنة والخيانية التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية مع كيان العدو".

ووصف بيان حزب الله قمة النقب بأنها "عديمة الأهمية وفاقدة التأثير لأن القرار الحقيقي هو قرار الشعب الفلسطيني الذي يؤكد كل يوم أن لا مكان للصلح والتطبيع مع هذا العدو المجرم".

وكان تنظيم"داعش" قد تبنى عبر وكالة "أعماق" الدعائية التابعة له فجر الإثنين شنّ العملية عبر "هجوم انغماسي مزدوج" نفذه اثنان من مقاتليه، في أول تبنّ من نوعه داخل اسرائيل منذ العام 2017، وفق مراقبين.

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