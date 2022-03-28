قال الوزير، إن "الدوحة تنتظر بيئة أفضل ومزيداً من الاستقرار السياسي قبل التفكير في زيادة استثماراتها في روسيا"

أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الأحد، أن بلاده تراجع استثماراتها في روسيا، وأنها لا تفكر في "ضخ مزيد من الاستثمارات في القارة الأوروبية عموما"وتابع "الدوحة تنتظر بيئة أفضل ومزيدا من الاستقرار السياسي قبل التفكير في زيادة استثماراتها في روسيا أو في أوروبا عموما"

وقال الوزير، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، على هامش منتدى الدوحة، أن "موقف الحكومة القطرية هذا لا يشمل القارة الأوروبية كلها، وأنه يتعلق بالأساس بالأماكن التي تسودها التوترات أو ربما تكون معرضة لمخاطر سياسية"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وفي نفس السياق قال الوزير، "يجب علينا أن ننظر إلى كافة الأبعاد" مؤكدا أنه "لن يتم زيادة الاستثمارات في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أنه "على تواصل دائم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف والأوكراني ديميترو كوليبا، لعرض المساعدة في التهدئة ووضع حد للحرب الروسية الأوكرانية".

يشار إلى أن جهاز قطر للاستثمار (QIA) يمتلك استثمارات كبيرة في شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت"، كما يملك حصة في "VTB"، ثاني أكبر بنوك الروسية، الذي طالته العقوبات الغربية الأخيرة.