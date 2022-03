السفير الإسرائيلي لدى البحرين: سيتم قريبا تعيين ملحق عسكري في المنامة

أكد السفير الإسرائيلي في المنامة، إيتان نائيه، اليوم الإثنين، أن ملحقاً من الجيش الإسرائيلي سيتولى منصبه قريبا في مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين، مشيرا إلى أنه"بحلول الصيف سيكون لدينا طاقم عمل على نحو أكثر اكتمالا إلى جانب مسؤولين آخرين سينضمون إلى السفارة"

وقال إيتان نائيه، لراديو الجيش الإسرائيلي إن ذلك "سيحدث قريبا.. تعيين ملحق بالأسطول"، مضيفاً أن "الموعد لم يتحدد بعد"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي "في خضم إجراءات بيروقراطية متعددة. أعتقد أنه بحلول الصيف سيكون لدينا طاقم عمل على نحو أكثر اكتمالاً إلى جانب مسؤولين آخرين سينضمون إلى السفارة".