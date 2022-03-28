السفير الإسرائيلي لدى البحرين: سيتم قريبا تعيين ملحق عسكري في المنامة

قال إيتان نائيه، لراديو الجيش الإسرائيلي إن ذلك "سيحدث قريباً.. تعيين ملحق بالأسطول"

أكد السفير الإسرائيلي في المنامة، إيتان نائيه، اليوم الإثنين، أن ملحقاً من الجيش الإسرائيلي سيتولى منصبه قريبا في مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين، مشيرا إلى أنه"بحلول الصيف سيكون لدينا طاقم عمل على نحو أكثر اكتمالا إلى جانب مسؤولين آخرين سينضمون إلى السفارة"

وقال إيتان نائيه، لراديو الجيش الإسرائيلي إن ذلك "سيحدث قريبا.. تعيين ملحق بالأسطول"، مضيفاً أن "الموعد لم يتحدد بعد"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي "في خضم إجراءات بيروقراطية متعددة. أعتقد أنه بحلول الصيف سيكون لدينا طاقم عمل على نحو أكثر اكتمالاً إلى جانب مسؤولين آخرين سينضمون إلى السفارة".

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يشار إلى أن البحرين كانت قد وقعت اتفاقية تعاون أمني مع إسرائيل في بداية فبراير/شباط الماضي، خلال استقبال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لوزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس.

ويذكر أن هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع القمة التاريخية في النقب، التي يشترك فيها وزراء خارجية 4 دول عربية، بالإضافة لوزير خارجية الولايات المتحدة.