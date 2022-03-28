العاهل الأردني يصل إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وصل العاهل الاردني على متن طائرة هيلوكبتر حطت بالقرب من مكتب عباس في المقاطعة

أعلن مصدر في الرئاسة الفلسطينية، أن العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وصل اليوم الإثنين، الى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصل العاهل الاردني على متن طائرة هيلوكبتر حطت بالقرب من مكتب عباس في المقاطعة، إضافة الى طائرتين مرافقتين.

وفي نفس السياق، قالت وكالة الأنباء (وفا) الفلسطينية، "تأتي هذه الزيارة استمرارا لسياسة التنسيق والتشاور المستمر بين الرئيس عباس وأخيه الملك عبد الله الثاني، لمواجهة التحديات كافة في العديد من القضايا التي تهم البلدين".

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الأولى لملك الأردن إلى رام الله منذ عام 2017، والسادسة له منذ توليه الحكم في العام 1999.