رئيس الوزراء الإسرائيلي يأمر باتخاذ سلسلة واسعة من الخطوات لوقف هجمات "داعش"

القيام بإجراءات التحقيق بهدف الحؤول دون حدوث مزيد من الأحداث وملاحقة قانونيا الأشخاص المساعدين في العمليات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، عن سلسلة واسعة من الخطوات لوقف هجمات تنظيم "داعش" في إسرائيل، مؤكدا على "الاستعداد وتأقلم الأجهزة الأمنية مع الظروف الناشئة، حيث عناصر متطرفة من المجتمع العربي يتم توجيهها من خلال أيديولوجيا إسلاموية متطرفة، تنفذ عمليات إرهابية تودي بحياة البشر".

وتتضمن التوجيهات: "تعزيز قوام الأجهزة الأمنية مع التركيز على مناطق الاحتكاك، بشكل فوري وحتى عيد الاستقلال (في هذه المرحلة)، توسيع سياسة حمل السلاح من قبل جنود الجيش في الخدمة النظامية والاحتياطية".

وأشار البيان إلى أن بينيت أصدر عدد من التوجيهات بما فيها "مواصلة الجهد العملياتي الواسع النطاق، من خلال القيام بمجموعة متنوعة من الأدوات (منها القضائية والاقتصادية والاستخباراتية والرقمية) على كافة الساحات، بما في ذلك القيام بإجراءات التحقيق المكشوفة والخفية، بهدف الحؤول دون حدوث مزيد من الأحداث وملاحقة قانونيا الأشخاص الذين ساعدوا في تنفيذ العمليات الإرهابية".

كما تتضمن: "استخدام أوامر التقييد والاعتقالات الإدارية بحق العناصر الإرهابية في الحالات المناسبة حيث سيتسنى طرح معرض أدلة قانونية مناسب، ومراقبة الخطاب المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، والكشف عن الجهات المحرضة وعن الإرهابيين المحتملين واتخاذ التدابير اللازمة بحقهم".

جاء ذلك في بيان أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "عقد رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية طُرحت خلالها صورة الأوضاع العملياتية والاستخباراتية في ظل العمليات الإرهابية التي وقعت خلال الأيام الأخيرة". حضر الجلسة كل من وزير الأمن ووزير الأمن الداخلي ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش ورئيس جهاز الأمن العام(الشاباك) والمفوض العام للشرطة ونائب المستشارة القضائية للحكومة وغيرهم من المسؤولين.